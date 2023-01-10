10 Oca 2023 - 13:16- Asayiş G: 10 Oca 2023 - 13:21

Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında

İzmit ilçesinde sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdüğü belirlenen akrabası İ.Ö. (52), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında mask
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yanaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 7'si, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Doğan ile İ.Ö. arasında miras nedeniyle anlaşmazlık olduğu, saldırının da bu nedenle yapıldığı öğrenildi. İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
# Olay, sağlık, polis, Kocaeli Üniversitesi

10 Oca 2023 - 13:16 - Asayiş

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