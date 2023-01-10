Olay, dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yanaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 7'si, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Doğan ile İ.Ö. arasında miras nedeniyle anlaşmazlık olduğu, saldırının da bu nedenle yapıldığı öğrenildi. İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
10 Oca 2023 - 13:16- Asayiş Güncelleme: 10 Oca 2023 - 13:21
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında
İzmit ilçesinde sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdüğü belirlenen akrabası İ.Ö. (52), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.