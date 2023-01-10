KOTO’da özel kurs sektörleri ile istişare toplantısı

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi (Özel Eğitim Kurumları) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel Kurs sektörü için, istişare toplantısı düzenlendi. 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in, Komite Başkan Yardımcısı Melike Andız, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyeleri Handan Kümeli, Alparslan Naipoğlu ve Komite Üyesi Mehmet Eray Camgöz’ün ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel kursların müdür ve yöneticileri ilgi gösterdi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Komite Başkanı İsmail Aydemir’in, toplantının içeriğine ilişkin yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program, sektöre dair sorunların ele alınması ve görüş alışverişiyle devam etti. Toplantıda ele alınan konular şöyle; kayıt dışı çalışan kursların sebep olduğu sorunlar ve ortaya çıkan haksız rekabet ortamı, kurs ücretlerinin farklı olmasının doğurduğu sorunlar, kurumlar arası diyalogun güçlendirilmesi, öğretmenlerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi, belediyelerce açılan kursların neden olduğu sorunlar, sektöre hizmet veren dijital platformların durumu, kurs ücretleri ve artan maliyetler.