İki esnafın yer kavgasına AKP’liler de katıldı

Kartepe-İzmit-Adapazarı yolu Eşme mevkii üzerindeki bir köfteci ile yan tarafta bulunan meyve sebze tezgahı sahibi Vahdettin Erener arasında anlaşmazlık çıktı. Yaşanan tartışmalar sırasında yapılan uyarılara rağmen Erener’in tezgahını kaldırmaması üzerine köfteci dükkanının işletmecisi Ertan Öziş durumu karayollarına iletti ve şikayette bulundu.

TEHDİT İDDİASI DA VAR

Bu şikayetin ardından 3 ay boyunca hiçbir gelişme yaşanmazken konu ile ilgili AKP’li olduğunu söyleyen H.B. isimli şahıs şikayetten geçmesi için Öziş’le görüştü. Ayrıca aynı talebin Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bir kişi tarafından da tekrarlandığı ileri sürüldü. Öte yandan tezgah sahibi olan V.E. hakkında, Ertan Öziş’in ortağı olan T.Ç. isimli kadını telefonla tehdit ettiği iddiasıyla bir şikayet daha yapıldı.

3 AYDIR BİR SONUÇ ALAMADIK

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle bir açıklama yapan işletme sahibi Ertan Öziş, “Tezgahtan dolayı araçların geri çıkarken kör nokta oluşturmasından tedirginiz. Kaza olmaması için resmi kuruluşlara başvuruda bulunduk. Burası karayollarında dinlenme alanı olarak görünüyor. Şahısla şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz, mola verenleri dahi gönderiyor. Fakat burası karayollarının, şahsın mülkü değil. Tezgahı kaldırmasını kendine ve kurumlara söyledik. 3 aydır bir sonuç alamadık.

“BELEDİYE; “RİSK VAR” DEDİ!

Bunun üstüne H.B. adında birisi, kendini Büyükşehir’de şoför ve AKP Kartepe’de görevli olarak tanıtarak bizden dilekçeleri geri almamızı istedi. Konunun kendisini nereden ilgilendirdiğini sorduk, ‘O benim arkadaşım, kimsede kaldıramaz’diye yanıt verdi. Belediyeye, jandarmaya ve karayollarına bilgi verdik. Belediye geldi, işini yaptı ve risk oluştur dedi. Durumu karayollarına bildirdi.

KÖFTE SALONU KURUYORLAR!

Mesele hakkında görüştüğümüz karayolları saha temsilcisi ise gerekenin yapılacağını söyledi. Ancak gelen giden olmadı. Kendisi bize Vedat isimli saha sorumlusunun hemşehrisi olduğunu söyledi. Karayollarının arazisi üzerine“Cennet Bahçesi Köfte Salonu” diye bir yer yaparakbüyütüyorlar. Karayolları arazisi üzerinden gelir sağlıyor” dedi.