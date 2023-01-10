Sakarya'da deprem!

AFAD, Sakarya'da merkez üssü Erenler olan 3.2'lik bir deprem kaydetti. Saat 09:15'te kaydedilen deprem yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de ilk olarak 3.4 büyüklükle duyurduğu depremi daha sonra 3.1 olarak revize etti.