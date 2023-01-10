10 Oca 2023 - 15:04- Yaşam G: 10 Oca 2023 - 15:06

Sakarya'da deprem!

AFAD'ın verilerine göre, Sakarya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sakarya'da deprem! mask

AFAD,  Sakarya'da merkez üssü Erenler olan 3.2'lik bir deprem kaydetti. Saat 09:15'te kaydedilen deprem yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de ilk olarak 3.4 büyüklükle duyurduğu depremi daha sonra 3.1 olarak revize etti.
# Sakarya

10 Oca 2023 - 15:04 - Yaşam

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