10 Oca 2023 - 15:31- Spor G: 10 Oca 2023 - 15:33

Kocaelispor, Kırklarelispor maçına bileniyor

Antalya kampını tamamlayıp kente dönen Kocaelispor, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başlıyor.
Kocaelispor, Kırklarelispor maçına bileniyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Antalya’nın Belek bölgesindeki kampını tamamlayıp kente döndü. Yeşil siyahlılar, kamp sürecinde 2. Lig ekibi Afyonspor ve Polonya ekibi Korona Kielce ile hazırlık maçı yaptı. Afyonspor’u 3-2 ile geçen Körfez ekibi, Korona Kielce’yi de 3-1 yenmeyi bildi. Hazırlık maçlarında 3 kez rakip fileleri sarsan Okan Eken, performansıyla ön plana çıktı. Kampı tamamlayıp Kocaeli’ye dönen yeşil siyahlılar, bugün saat 16.00’da Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Körfez ekibi, 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ligin ikinci sırasında bulunan ve şampiyonlukta iddialı olan Kocaelispor, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.
# Kocaelispor

10 Oca 2023 - 15:31 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.170.715 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Teşekkürler Kocaelispor mask
Teşekkürler Kocaelispor
Bucaspor 1928’in hedefi Kocaelispor maçı mask
Bucaspor 1928’in hedefi Kocaelispor maçı
Dev adamlar galibiyeti kıl payı kaçırdı: 73-75 mask
Dev adamlar galibiyeti kıl payı kaçırdı: 73-75
Tayfun fena esiyor mask
Tayfun fena esiyor
Filelerin efendisi kaleye adeta ambargo koydu! mask
Filelerin efendisi kaleye adeta ambargo koydu!
RÜYALAR ANTALYA’YDI GERÇEKLER KIRKLARELİ mask
RÜYALAR ANTALYA’YDI GERÇEKLER KIRKLARELİ
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL