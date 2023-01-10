TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Antalya’nın Belek bölgesindeki kampını tamamlayıp kente döndü. Yeşil siyahlılar, kamp sürecinde 2. Lig ekibi Afyonspor ve Polonya ekibi Korona Kielce ile hazırlık maçı yaptı. Afyonspor’u 3-2 ile geçen Körfez ekibi, Korona Kielce’yi de 3-1 yenmeyi bildi. Hazırlık maçlarında 3 kez rakip fileleri sarsan Okan Eken, performansıyla ön plana çıktı. Kampı tamamlayıp Kocaeli’ye dönen yeşil siyahlılar, bugün saat 16.00’da Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Körfez ekibi, 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ligin ikinci sırasında bulunan ve şampiyonlukta iddialı olan Kocaelispor, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.
10 Oca 2023 - 15:31- Spor Güncelleme: 10 Oca 2023 - 15:33
Kocaelispor, Kırklarelispor maçına bileniyor
Antalya kampını tamamlayıp kente dönen Kocaelispor, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.