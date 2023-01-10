Yeniden Refah Partisi (YRP) Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, İl Gençlik Kolları Başkanı Büşra Barutçu ve Gençlik Kolları Tanıtma Başkanı Halenur Akbulut, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. YRP Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, “Seçimlere kısa bir zaman kaldı. Biz parti olarak daima sahadayız. Partimize duyulan güven, bizleri çok mutlu ediyor. İktidar partisinden sonra en fazla üye yapan parti biziz. İktidar hedefiyle çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” dedi.
10 Oca 2023 - 16:21- Siyaset Güncelleme: 10 Oca 2023 - 16:23
YRP’li kadınlardan gazetemize ziyaret
YRP Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.