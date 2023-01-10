YRP’li kadınlardan gazetemize ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, İl Gençlik Kolları Başkanı Büşra Barutçu ve Gençlik Kolları Tanıtma Başkanı Halenur Akbulut, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. YRP Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, “Seçimlere kısa bir zaman kaldı. Biz parti olarak daima sahadayız. Partimize duyulan güven, bizleri çok mutlu ediyor. İktidar partisinden sonra en fazla üye yapan parti biziz. İktidar hedefiyle çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” dedi.