Beyzanur'un cinayet şüphelisi kocası beraat etti

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ev hapsinde bulunan Ömer Fidan, avukatları Osman Anıl Acurman, Osman Keser, Beyzanur'un ailesinin avukatı Musa Kazım Özok ve aileler katıldı. Sanığın cezalandırılmasını isteyen Beyzanur’un annesi Arzu Özel, "Sanık daha önce 2 defa Beyzanur’un boğazını sıktı Üçüncü olayda kızımın ölüsünü aldım” dedi. Beyzanur’un babası ise “Size ve Türk adaletine güveniyorum. Kızım asla intihar etmez. Sakın ola kızımın öldüreni serbest bırakmayın” diye konuştu.

“22 AYDIR 4 DUVAR ARASINDAYIM”

Suçlamaları kabul etmeyen Ömer Fidan, "Ben yapmadım, eşimle severek evlendim. Eşime şiddet göstermedim. Eşimle tartışma yaşıyorduk ama kendisine şiddet uygulamadım. 22 aydır 4 duvar arasındayım. Beraatini istiyorum” şeklinde konuştu.

ŞÜPHE SEBEBİYLE SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Fidan’ın maktul Beyzanur Özel Fidan’ı öldürüp öldürmediğiyle alakalı emin olamadıkları ve olaydan şüphe duyulması sebebiyle beraatine karar verdi.

"8 OCAK BEYZANUR’UN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜYDÜ. BU KARAR 10 OCAK’TA ÖMER’E EVLİLİK YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ OLDU"

Karar sonrası açıklama yapan Beyzanur Özel Fidan’ın annesi Arzu Özel, “ Türkiye Cumhuriyeti kadınlarıysak öldürülmeye mahkûmuz. Öldürenlerde ‘Ben yapmadım’ deyince serbest kalabilen bir ülkede yaşıyoruz. Bir başka kadın öldükten sonra o sanık tutuklanacak bu son olmayacak. Başka annelerin yürekleri yanmasın. Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Bu tür cezalara farklı bir yasa, farklı bir çözüm bulsunlar. Aileler yanıyor. 21 adliye kapısındayım. 8 Ocak Beyzanur’un evlilik yıl dönümüydü. Bu karar 10 Ocak’ta Ömer’e herhalde evlilik yıldönümü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM HUZUR İÇİNDE UYUSUN, BİZ AİLESİ ADALET PEŞİNDE KOŞACAĞIZ"

Maktulün ağabeyi ise “Adaletin ne kadar ayaklar altında olduğunu bugün bir kez daha gözlerimle şahit oldum. Türkiye’de hiçbir kadın ölümünün cezasız kalınmasını hak etmiyor. Kadınlar ölümü hakketmiyor. Öldürülen kadının katili serbest bırakılıyor. Böyle adalet olmaz. Verilen beraat kararının gerekçesi Ömer Fidan’ın kardeşim Beyzanur’u öldürüp öldürmediğini emin olamadıklarıymış. Ömer’in kendi ağzıyla itiraf etmesini mi bekliyorlar? Tıpkı kardeşim gibi kaç tane kadın öldürüldü bu ülkede. Kimini vahşice öldürdüler, betona gömdüler. Yeter artık. Milyonlarca genç kız öldürülme korkusuyla geziyor. Yazık değil mi bizim kızlarımıza. Bu beraat kararını kabul etmiyoruz. Kardeşimin intikamını adalet yoluyla sağlayacağız. Kardeşim huzur içinde uyusun, biz ailesi adalet peşinde koşacağız" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda, Ömer Fidan isimli şahıs, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan’ı boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli bulunması üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ömer Fidan yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.