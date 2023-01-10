10 Oca 2023 - 16:59- Eğitim G: 10 Oca 2023 - 17:05

Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başladı

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl staj derslerinin başladığını duyurdu.
Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başladı mask
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2022-2023 dönemi Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başlatıldı.Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2022-2023 dönemi Staj eğitim dersleri Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet GÜL’ün Avukatlık Hizmetinin Niteliği, Uygulamada ve Toplumda Avukatlığın Yeri konu başlıklı dersiyle başladı" dedi.
# eğitim

10 Oca 2023 - 16:59 - Eğitim

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