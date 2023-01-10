Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başladı

2022-2023 dönemi Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başlatıldı.Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2022-2023 dönemi Staj eğitim dersleri Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet GÜL’ün Avukatlık Hizmetinin Niteliği, Uygulamada ve Toplumda Avukatlığın Yeri konu başlıklı dersiyle başladı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.