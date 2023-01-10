Dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında meydana gelen olayda, radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelisinde ise 15 kovan bulunmuştu. Akrabası adliyeye Geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro dedektifleri, çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hürrem Doğan ile İ.Ö. arasında miras sebebiyle anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Hürrem Doğan'ın cenazesinin ise Şanlıurfa'ya nakledildi
10 Oca 2023 - 17:06- Asayiş Güncelleme: 10 Oca 2023 - 17:08
Genç adam 7 kurşunla öldürülmüştü, akrabası adliyede
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabası adliyeye sevk edildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.