Metruk bina alevlere teslim oldu

Yangın, gece saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda köpek ve kedinin telef olduğu iddia edildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, gece saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda köpek ve kedinin telef olduğu iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.