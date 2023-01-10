Anne adaylarının yüzünü güldüren uygulama: ‘Anne Taksi’

İzmit Belediyesi, ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Anne Taksi hizmetine aralıksız devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminden vatandaşa dokunan İzmit Belediyesi, Anne Taksi hizmetiyle hem annelerin hem bebeklerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Taksi ile 38-42 haftalık gebeler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynler rahat ve güvenli ulaşım sağlıyor. Anne Taksi, İzmit’te kadın doğum servisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi için alınan randevularda hizmet veriyor. Anne Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar randevularında en az 3 gün öncesinde 0262 318 00 00 numaralı telefondan (dahili 4214) randevu oluşturulabiliyor.