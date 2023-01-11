CHP İzmit İlçe Başkanı kim olacak?

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın milletvekili aday adaylığı istifasının ardından göreve gelen Bülent Sarı, ikinci il yönetim kurulu toplantısını bu akşam gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı' nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda il yönetiminin görev dağılımını gerçekleştirilirken İl sekreterinin kimin olacağı merak konusuydu. CHP'de İl Sekreteri Metin Düzgün oldu

CHP İZMİT İLÇE BAŞKANI MI OLUYOR?

Kamuoyunda ve parti içinde CHP Kocaeli İl Sekreterliği görevine getirilmesine beklenen Mehmet Nazım Gençtürk' ün ise bu göreve getirilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Mehmet Nazım Gençtürk' ün ismi Gökhan Ercan ve Gökhan Darcan ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı içinde geçiyordu. Bu kararla birlikte İl Sekreteri görevine getirilmeyen Mehmet Nazım Gençtürk' ün İzmit İlçe başkanlığına atanacağı parti içinde konuşulmaya başlandı