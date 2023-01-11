11 Oca 2023 - 09:07- Siyaset G: 11 Oca 2023 - 09:10

CHP İzmit İlçe Başkanı kim olacak?

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetiminin istifasının ardından hala atama yapılmayan CHP İzmit İlçe örgütünün yeni başkanı Mehmet Nazım Gençtürk' mü oluyor ?

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP İzmit İlçe Başkanı kim olacak? mask

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın milletvekili aday adaylığı istifasının ardından göreve gelen Bülent Sarı, ikinci il yönetim kurulu toplantısını bu akşam gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı' nın başkanlığında  gerçekleşen  toplantıda il yönetiminin görev dağılımını gerçekleştirilirken İl sekreterinin kimin olacağı merak konusuydu. CHP'de İl Sekreteri Metin Düzgün oldu

CHP İZMİT İLÇE BAŞKANI MI OLUYOR?
Kamuoyunda ve parti içinde CHP Kocaeli İl Sekreterliği görevine getirilmesine beklenen Mehmet Nazım Gençtürk' ün ise bu göreve getirilmemesi dikkatlerden kaçmadı.  Ayrıca  Mehmet Nazım Gençtürk' ün ismi Gökhan Ercan ve Gökhan Darcan ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı içinde geçiyordu.  Bu kararla birlikte İl Sekreteri görevine getirilmeyen Mehmet Nazım Gençtürk' ün  İzmit İlçe başkanlığına atanacağı parti içinde konuşulmaya başlandı
# chp

11 Oca 2023 - 09:07 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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