11 Oca 2023 - 09:34- Siyaset

CHP Kocaeli İl Yönetimi’nde yeni görevlendirmeler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve il yönetim kurulu üyeleri bu akşam parti binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantılarında yeni icra kurulunu ve il başkan yardımcılıkları için görev dağılımlarını belirledi. CHP Kocaeli’de yeni görevlendirmeler şu şekilde: