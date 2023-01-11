11 Oca 2023 - 09:50- Ekonomi G: 11 Oca 2023 - 09:53

Bonus ile ücretsiz 3 taksitle MTV Ödeme Fırsatı

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
Bonus ile ücretsiz 3 taksitle MTV Ödeme Fırsatı mask
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Araç sahibi ve kullanıcı olan herkesi yakından ilgilendiren ödemelerden biri Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir. MTV yılda bir kez ama iki dönemde ödenir. Ocak ve Temmuz ayları ödeme dönemleridir.

MTV ödeme tutarı sabit değildir. Her araç için ödenmesi gereken vergi tutarı farklıdır. Bu tutar, aracın modeline ve özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinden aracınızın bilgilerini girerek ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

Garanti BBVA Bonus kredi kartı kullanıcısıysanız, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi daha avantajlı şekilde halledebilirsiniz. Bonus ile yaptığınız MTV ödemeleriniz 3 taksite bölünür. Bonus ile MTV ödeme avantajından yararlanmak için kartınızla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, Garanti BBVA Cep Şubesi, Garanti BBVA İnternet Şubesi, Garanti BBVA şubesi, BonusFlaş, garantibbva.com.tr ve Alo Garanti üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Siz de şimdi Bonuslu olmak için online kredi kartı başvurusu yapabilir, dakikalar içerisinde kredi kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bonus’un hayatı kolaylaştıran özellikleri her zaman sizin yanınızda! Bonus’un sunduğu kampanyalar sadece MTV kampanyası ile bitmiyor. Tüm kampanyaları incelemek için Bonus kredi kartı kampanyaları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Bonus’un sunduğu finansal çözümler sayesinde kredi kartlarınızın ekstrelerini, Ekstre Atlat ürününü kullanarak bir sonraki ekstre döneminize atlatabilir, kredi kartı ödemelerinizi kolayca erteleyebilir, peşin ödemek zorunda kaldığınız ve keşke taksitle ödeyebilseydim, o zaman öderken zorlanmazdım dediğiniz peşin alışverişlerinizi hemen taksitlendirebilirsiniz. Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda Bonus’unuz ile taksitli nakit avansınızı formalitesiz çekerek, sabit taksitle ve uygun faiz oranıyla rahatça geri ödemeniz de mümkün.

# Araç

11 Oca 2023 - 09:50 - Ekonomi

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