Bonus ile ücretsiz 3 taksitle MTV Ödeme Fırsatı

Araç sahibi ve kullanıcı olan herkesi yakından ilgilendiren ödemelerden biri Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir. MTV yılda bir kez ama iki dönemde ödenir. Ocak ve Temmuz ayları ödeme dönemleridir.

MTV ödeme tutarı sabit değildir. Her araç için ödenmesi gereken vergi tutarı farklıdır. Bu tutar, aracın modeline ve özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinden aracınızın bilgilerini girerek ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

Garanti BBVA Bonus kredi kartı kullanıcısıysanız, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi daha avantajlı şekilde halledebilirsiniz. Bonus ile yaptığınız MTV ödemeleriniz 3 taksite bölünür. Bonus ile MTV ödeme avantajından yararlanmak için kartınızla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, Garanti BBVA Cep Şubesi, Garanti BBVA İnternet Şubesi, Garanti BBVA şubesi, BonusFlaş, garantibbva.com.tr ve Alo Garanti üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Siz de şimdi Bonuslu olmak için online kredi kartı başvurusu yapabilir, dakikalar içerisinde kredi kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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