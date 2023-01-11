‘’İnanılmaz ağır idmanlar gerçekleştirdik’’

‘’ANTALYA’DA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK’’

Kırklarelispor hazırlıklarına önceki gün başlayan Kocaelispor’da, yetenekli oyuncu Yusuf Cihat Çelik merak edilenleri yanıtladı. Kamp süresi boyunca oyun performansının üzerine koyduğunu belirten Çelik, ‘’ İlk 5-6 gün inanılmaz ağır idmanlar gerçekleştirdi. İkinci devrede fiziksel açıdan hazır olmamız için bu ok gerekliydi. Yorgunluklar tabi ki de olur kamp dönemlerinden. Hazarhan haricinde adele sakatlığı yaşayan oyuncumuz olmadı. Toplamda iki gün izin yaptık. Bu izin döneminde iyice dinlendik. Bu hafta Kırklarelispor karşılaşması için yapacağımız idmanlarda çok yorulacağımı düşünmüyorum. Antalya kampında çok iyi hazırlandık’’ dedi.

‘’KOLAY BİR MAÇ OLAYACAK’’

Kırklarelispor karşılaşmasının zorluğuna değinen Çelik, Kırklarelispor deplasmanlarının genelde zorlu geçtiğini, hava ve saha şartlarının maç günü nasıl olacağını kestiremediğini belirtti. Çelik: ‘’ 3 puanı almak için sahaya çıkacağız. Kocaelispor için bahanelerin bir önemi yok. Saha veya hava durumu bizi etkileyebilir ama bu konunun skora yansımaması için elimizden geleni yapacağız’’ dedi. Başarılı futbolcu, ikinci devrenin ilk karşılaşmasında galibiyetle yuvaya dönmek istediklerinin altını çizdi.

SÜPER LİG TAKIMINDA GİBİ HİSSEDİYORUM

Kendisine Süper Lig ve 1. Lig’den taliplerinin olduğu ve bu durumdan etkilenip etkilenmediği merak edilen Çelik konu ile alakalı: ‘’ İstenmek güzel bir duygu. Ancak ben burada Süper Lig takımında oynuyormuşum gibi hissediyorum. Benim için öncelik Kocaelispor’un başarısı. Psikolojik açıdan bu durum beni yormuyor. Aksine daha da motive oluyorum. Oyunuma etki edeceğini düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı.