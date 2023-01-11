11 Oca 2023 - 10:01- Spor G: 11 Oca 2023 - 12:43

"Kamp çok verimli geçti"

Kocaelispor’un yetenekli genç oyuncusu Bedirhan Yıldız, basın mensupları ile antrenman öncesinde bir araya geldi. Antalya kampında çok yoğun olduklarını, Fırat hoca ve teknik ekiple birlikte çok iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
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‘’KOLEJ ORTAMI VARDI’’

Antalya’da ki kamp sürecine değinen yetenekli genç oyuncumuz Bedirhan Yıldız: ‘’ Antalya’da tam bir kolej ortamı vardı. çok iyi arkadaşlıklar var takım içinde. Ortam olarak da çok iyi bir otelde kampımızı tamamladık’’ dedi. Hazırlık maçlarındaki performansına da değinen genç oyuncu, maçların lig temposunda geçtiğini, kendi açısından temposunun geliştiğini, iler ki zamanlarda da üstüne koyarak ilerleyeceğinin altını çizdi. Pazar günü oynanacak olan Kırklarelispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Yıldız: ‘’ Pazar günkü Kırklareli deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Sezonun ikinci yarısında da daha iyi ve etkili futbol ile sezon sonunda şampiyon olmayı arzu ediyoruz’’ dedi. 
# genç, takım, Futbol

11 Oca 2023 - 10:01 - Spor

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