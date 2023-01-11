"Kamp çok verimli geçti"

‘’KOLEJ ORTAMI VARDI’’
Antalya’da ki kamp sürecine değinen yetenekli genç oyuncumuz Bedirhan Yıldız: ‘’ Antalya’da tam bir kolej ortamı vardı. çok iyi arkadaşlıklar var takım içinde. Ortam olarak da çok iyi bir otelde kampımızı tamamladık’’ dedi. Hazırlık maçlarındaki performansına da değinen genç oyuncu, maçların lig temposunda geçtiğini, kendi açısından temposunun geliştiğini, iler ki zamanlarda da üstüne koyarak ilerleyeceğinin altını çizdi. Pazar günü oynanacak olan Kırklarelispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Yıldız: ‘’ Pazar günkü Kırklareli deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Sezonun ikinci yarısında da daha iyi ve etkili futbol ile sezon sonunda şampiyon olmayı arzu ediyoruz’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.