CHP Kocaeli'den yapılacak projeye tepki!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası Tavşancıl’da 350 bin metrekarelik alanı deniz dolgusuyla 501 milyon 893 bin 717 TL maliyetle dolduracak. Alana giderek incelemelerde bulunan CHP Kocaeli İl Örgütü müsilajı hatırlatarak seslendi: “Körfez’i kurtarmak için para döktük dediğiniz tüm mücadeleniz yalandan”

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası Tavşancıl’da adeta kaderine terk edilen Körfez’i sahil düzenlenmesi için 350 bin metrekarelik alanı deniz dolgusuyla 501 milyon 893 bin 717 TL maliyetle dolduracağı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İl Başkan Yardımcıları Metin Düzgün, Mehmet Demirtaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu ve Dilovası Belediye Meclisi üyesi İnci Aydemir söz konusu alana giderek incelemelerde buldu.

KÖRFEZİ NEŞTER VURACAK PROJELERİN BEDELİ 501 MİLYON 893 BİN 717 TL

İncelemelerin ardından CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sürekli olarak müsilaj ile savaştıklarını söyleyen, toplantılar, konferanslar düzenleyen ve bunlar için bolca da para döken AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Dilovası sahiline 350 bin metrekarelik kıyı dolgusuyla; festival, fuar ve panayır alanı yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iki farklı başvuruda bulundu. Ve bu projeler için 501 milyon 893 bin 717 TL harcanacak.

PROJE ADI ALTINDA KÖRFEZ ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR

Dilovası halkına sahil düzenlemesi hizmeti verilmesi ihtiyaçtır. Ancak Körfez’i zaten ölüme sürükleyen sanayileşme, limanların artışı, cezasız kalan tersanelerden dökülen kirlilik, dip tarama gibi yandaşlara verilen alan denizdeki alan büyütme istekleri geçen yıl hatırlarsanız tüm Körfezi müsilaja teslim etti. Şimdi yine proje adı altında Körfez ölüme sürükleniyor. Sahil düzenlemesi dediğiniz şey, denize zarar veriyorsa buna halk da karşı çıkar. Biz de bugün halkımızın talebi doğrultusunda buradayız. Onlarca para döküp gösterişten öteye gitmeyen müsilajla yalandan mücadeleniz, Körfez’i kurtarma çabası diyerek yaptığınız reklamların kandırmaca olduğu diğer ilçelerimizde olduğu gibi Dilovası’nda da ortaya çıktı. ÇED süreçleri dün başlayan ve Körfezi yaralayacak olan bu projeleri durdurmak için halkımızın talepleri doğrultusunda yanlarında olacağız.”