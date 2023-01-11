KTO Başkanı Öztürk, önce başyazarımız Tanzer Ünal ile bir süre görüştü. Burada gündeme dair bilgi alışverişinde bulunuldu. KTO heyeti daha sonra gazetemiz Yazı İşlerini ziyaret ederek Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.
11 Oca 2023 - 11:58- Gündem Güncelleme: 11 Oca 2023 - 12:01
Körfez Ticaret Odası gazetemizi ziyaret etti
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.