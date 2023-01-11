Körfez Ticaret Odası gazetemizi ziyaret etti

KTO Başkanı Öztürk, önce başyazarımız Tanzer Ünal ile bir süre görüştü. Burada gündeme dair bilgi alışverişinde bulunuldu. KTO heyeti daha sonra gazetemiz Yazı İşlerini ziyaret ederek Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.