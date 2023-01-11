11 Oca 2023 - 11:58- Gündem G: 11 Oca 2023 - 12:01

Körfez Ticaret Odası gazetemizi ziyaret etti

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Körfez Ticaret Odası gazetemizi ziyaret etti mask
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KTO Başkanı Öztürk, önce başyazarımız Tanzer Ünal ile bir süre görüştü. Burada gündeme dair bilgi alışverişinde bulunuldu. KTO heyeti daha sonra gazetemiz Yazı İşlerini ziyaret ederek Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.

11 Oca 2023 - 11:58 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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