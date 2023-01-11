Başiskele’nin 12 tarihi noktasında restorasyon yapılacak

Başiskele’nin tarihi, kültürel mirası ve turistik yerlerinin tanıtımını kapsayan “Tarih Yolu Projesi” tanıtım programı bugün Başiskele’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de saat 10.30’da gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarih Yolu Projesi’nin tanıtımına Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, AKP Kadın Kolları ve teşkilattan birçok isim katıldı. Kamuoyuna katılan ilçenin köklü tarihi, kültürel mirası ve turistik yerlerin tanıtımı ve restorasyon çalışmaları Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün sunumu ile anlatıldı.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Tarihi Antik döneme kadar uzanan ve Kocaeli’nin ilk yerleşim alanlarından birisi olan Başiskele’deki eserler yeniden ihya edilecek, fonksiyonlar verilecek, yerli ve yabancı turizme kazandırılacak. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Çuhane Fabrikası Su Bendi'nden, Osmanlı döneminde yapılan Amerikan Koleji’ne, Osmanlı Çeşmesi’nden Kurtuluş Savaşında kahramanlık hikâyelerinin yazıldığı Servetiye Siperleri'ne kadar birçok tarihi noktayla ilgili önemli bilgilerin verileceği tanıtım toplantısına yoğun ilgi olması bekleniyor.

“YAŞASIN MEDENİYET”

Programda konuşan Proje Koordinatörü Volkan Şener, “Asya’dan Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Kocaeli şehrimizde tarihin her bölgesinde hüküm sürdüğünü ve önemli eserler olduğunu görüyoruz. İzmit’ten daha eski tarihi olan Başiskele’nin Kocaeli’de çok önemli bir tarih üssü olduğunu görüyoruz. Başiskele’de bu tarihi ortaya çıkarılması için önemli bir adım atıldı. Başiskele belediyesi tarafından hazırlanan bu projede çok önemli tarih noktaları var. Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü’nün bu projede en çok emeği olan isimdir. Var olsun tarih yolu projesi yaşasın medeniyet” dedi.

“BAŞİSKELE’NİN YOLU BİZİM YOLUMUZ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başiskelemiz sahip olduğu değerleriyle oldukça zengin bir niteliktedir. Başiskele Tarih yolu aslında bir proje değil Başiskele’nin yolu bizim yolumuz. Tarih Yolu projemizin yegâne hedefi; kendi şehrini, tarihini, kültürünü, mirasını bilen/tanıyan/koruyan şuurlu nesillerin yetişmesine vesile olmaktır. Geçmişten kalana sahip çıkacak bu proje, gelecek kuşaklar için atılmış manidar bir adım olup; Kocaeli şehrimizde önemli bir tarih-kültür-turizm aksı oluşturacaktır.

12 NOKTADA RESTORASYON ÇALIŞMASI

Başiskele Belediyesi olarak söz verdiğimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız “Tarih Yolu” projemiz kapsamında; Tarihi Müze Gemi/Denizcilik Tarihi Simülasyon Merkezi, Bahçecik Amerikan Koleji, Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı, Bahçecik Osmanlı Çeşmesi, Kurtuluş Savaşı Siperleri, Servetiye Karşı Taş Camii, Servetiye Köprüsü, Servetiye Milli Mücadele Müzesi, Servetiye Milli Mücadele Anıtı, Tepecik Camii, Çuhane-i Hümayun Su Bendi, Paşadağ Kalesi olmak üzere 12 noktada restorasyon, onarım, tanıtım ve turizm çalışmalarıyla ilçemizin tarihi mirasını gün yüzüne çıkartıyoruz. “Tarih Yolu” projemizin; maziden atiye uzanan bir medeniyet köprüsü kuracağına inanıyor, bu muhteşem tarihi birikimin yeni nesillere tanıtılması için çaba harcayan herkese, projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bugün bizleri yalnız bırakmayarak bu tarihi adıma, bu tarihi ana tanıklık etmek buraya teşrif eden sizlere gönülden teşekkürler ediyorum.

“KENTİ KENT YAPAN TARİHİDİR”

Programda son olarak Konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, “Tarih ve kültür birliği bu milleti millet yapan en önemli unsurdur. Biz Başiskele ve Kocaeli deyince aklımıza ilk olarak sanayi geliyor. İnanın hep buradayım Kocaeli’ye geldiğimde Kocaeli’de ne var diye sorduğumda bir şey olmadığını söylüyorlar. Tarih eserlerimizin olduğunun çok farkında değiliz. Tarihimizi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Kenti kent yapan geçmiş tarihidir. Ben Kocaeli’nin de bir kent ruhu olduğuna inanıyorum. Başiskele Belediye Başkanımıza bu projesinden dolayı teşekkür ederim. Bizler bu proje için her türlü katkıyı vereceğiz” ifadelerine yer verdi.