Başkan Koyun açıkladı! O bölgelere takviye yapılacak

“KOCAELİ’DE KİME SORSAN, HANGİ MEVİKİİDE NE EKSİKLİK VAR DİYE, SİZE SÖYLER”

Koyun, 6 numara, forvet ve stoper almayı planladıklarını, bazı oyuncularla transfer konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi. Başkan Koyun “Kocaeli’de kime sorsan, takımda hangi mevkide eksikler olduğunu söyler. Bizde bunun farkındayız. Orta sahada özellikle çok iyi bir isim arıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Forvet hattıyla alakalı çalışmalarımız var, sağ stoper ile alakalıda aynı şekilde. İnanıyorum ki birkaç gün içerisinde bir veya iki transferin gerçekleşme ihtimali var. Belki hepsi bu maça yetişmeyebilir ama bir sonraki haftaya bütün transferleri gerçekleştirmeyi umuyoruz’’ dedi.

KAMP ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Antalya kampını değerlendiren Kocaelispor’da başkan Engin Koyun, “Otelde personelinden yemeğine varana kadar her şey çok güzeldi. Çok iyi karşıladılar, çok iyi ağırladılar, kamp için çok ideal bir ortam. Korana Kielce ile yapılan maçı tedirgin bir şekilde izledim. Yetenekli ve kaliteli bir takımla karşı karşıyaydık. Takımı can-ı gönülden tebrik etmek lazım. 90 dakika boyunca basmadıkları yer kalmadı. Futbol olarak ne gerekiyorsa yerine getirdiler. Çok keyifli bir maç oldu. Gençlerin öne çıkması beni ziyadesiyle mutlu etti’’ dedi.

‘’KAMP SÜRECİNDE İÇERİDEN ÇOK TRANSFER YAPTIK DİYEBİLİRİM’’

Koyun “Kamp süresi boyunca takımın içinden daha çok transfer yaptık diyebilirim. Mesut, Bedirhan, Yağız ve Hakan çok iyi mücadele ettiler. Keza kalecilerde aynı şekilde. İnanın 4 kalecimizde Antalya kampında birbirinden güzel oyun sergilediler. Gençler ile alakalı çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. 9 genç oyuncumuza birden 2. ve 3. Lig’den teklif yağıyor. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncularımızı tutacağız. İki veya üç gencimizi ise kiralamayı düşünüyoruz” dedi.