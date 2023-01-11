Salı akşamı Körfez’deki Altın Kiraz halı saha ekibi, bize güzel bir sürpriz yaptı. Spor adamı Metin Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü ve Basın Onur Günü nedeniyle bize plaket verdi. Ayrıca maç sonrasında pasta kesimi de yapıldı. Bize plaket veren ve pasta kesimi yapan Spor adamı Metin Özkan ile halı saha ekibimize teşekkür ediyoruz.
11 Oca 2023 - 12:50- Gündem Güncelleme: 11 Oca 2023 - 13:17
Altın Kiraz futbol ekibi gazeteciler gününü kutladı
Salı akşamı Körfez’deki Altın Kiraz halı saha ekibi, bize güzel bir sürpriz yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.