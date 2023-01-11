Altın Kiraz futbol ekibi gazeteciler gününü kutladı

Salı akşamı Körfez’deki Altın Kiraz halı saha ekibi, bize güzel bir sürpriz yaptı. Spor adamı Metin Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü ve Basın Onur Günü nedeniyle bize plaket verdi. Ayrıca maç sonrasında pasta kesimi de yapıldı. Bize plaket veren ve pasta kesimi yapan Spor adamı Metin Özkan ile halı saha ekibimize teşekkür ediyoruz.