"İkinci yarıda daha güçlü bir Kocaelispor izlenecek”

“2-3 TRANSFER YAPABİLİRİZ”

Teknik direktör Fırat Gül “2 veya 3 tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Bunlar birkaç gün içerisinde nihayete erecektir. Emre Nefiz transferi takımımız açısından çok iyi oldu. Birçok mevkide oynayabilen bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Bu tür oyuncular oyunun sıkıştığı yerde çok yarar sağlar” dedi.

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ÇOK ZORDUR

Gül, “Takdir edersiniz ki devre arası transferleri çok zor oluyor. Hal-i hazırda iyi performans gösteren oyuncuları hiçbir kulüp vermek istemiyor. Bu dönemde takıma katkı sağlayacak oyuncu bulmak çok güç. Bu konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarı daha güçlü bir Kocaelispor olacağız” dedi.

“KAMP SÜRECİNİ İYİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM”

Antalya kampını değerlendiren genç teknik adam “Kamp sürecini iyi değerlendirmek lazım. İlk etapta fiziksel çalışmalara önem verdik. Çünkü bunun eksikliğini görmüştük. Kamp süresince 4 hazırlık maçı yaptık. İlk maçta Bulvarspor ile ikinci ve üçüncü maçı aynı gün Afyonspor ve Ispartaspor ile oynadık. Dördüncü maçta ise Korona Kielce takımıyla karşılaştık. İlk maç haricinde iki, üç ve dördüncü maçlarda yapmak istediğimizi sahaya yansıttık. Bu bizim için sevindiriciydi. Bunu lige yansıtmamız lazım” dedi.

“İKİNCİ YARI DAHA ZOR”

Gül, “Ligin ikinci yarısı her zaman daha zor olur. Malum kış ayında oynayacağımız maçlar olacak. Hava şartları futbolcuları zorlayabilir. Buralarda kadro genişliği ve taktiksel oyun planı bizlere istediğimiz sonuçları getirecektir. Şuan hem fiziksel, hem de mental açıdan tamamen hazırız. İnşallah bundan sonraki süreçte de en az ilk yarıdaki kadar puan toplayıp, sezon sonu hedefimize varacağız” dedi.