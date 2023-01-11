Yönetimin görev dağılımı haftaya kaldı

ENGİN KOYUN: “YOĞUN TEMPODAN DOLAYI GERÇEKLEŞTİREMEDİK”
Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, merak edilen yönetim kurulu görev dağılımı meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koyun, 2 haftalık kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini, şehre döndüklerinde görev dağılımını yapmayı düşündüğünü, ancak burada da olağanüstü bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Transfer döneminde bu tür yoğunlukların gayet doğal olduğunu belirten başkan Koyun, “Arkadaşlarımızla görüştük. İnşallah haftaya yönetim kurulu görev dağılımını yapacağız’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.