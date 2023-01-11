Yönetimin görev dağılımı haftaya kaldı

ENGİN KOYUN: “YOĞUN TEMPODAN DOLAYI GERÇEKLEŞTİREMEDİK”

Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, merak edilen yönetim kurulu görev dağılımı meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koyun, 2 haftalık kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini, şehre döndüklerinde görev dağılımını yapmayı düşündüğünü, ancak burada da olağanüstü bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Transfer döneminde bu tür yoğunlukların gayet doğal olduğunu belirten başkan Koyun, “Arkadaşlarımızla görüştük. İnşallah haftaya yönetim kurulu görev dağılımını yapacağız’’ dedi.