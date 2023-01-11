“Bu camia için mücadele etmek istiyorum’’

3 PUANI HEDEFLİYORUZ
Yeşil Siyahlı temsilcimizin yeni transferi Emre Nefiz, Antalya kampını çok iyi geçirdiklerini, pazar günü deplasmanda oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasını kazanacaklarını söyleyerek “2. Lig’in sert bir lig olduğunu duydum. Takıma katılmadan önce Kocaelispor’un maçlarını izledim. İkinci devre öncesinde takımın ve kendimin hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.
HAFİF SAKATLIĞI VARDI
Ispartaspor maçındaki hafif sakatlığına da değinen Nefiz “Şuan iyiyim, bu tür sakatlıkların olması kamp süresince gayet doğal, bir sıkıntım yok, kendimi hazır hissediyorum. Devre arasında gerçekleştirilen transfer sürecinde lig kategorisine bakmadım. Büyük bir camiadayım. Hocamız Fırat Gül ile başkanımız Engin Koyun beni çok sıcak karşıladı. Aklımdan başka bir takım geçmediği. Teklif gelince inanılmaz heyecanlandım. 8 numara, sol açık, sağ bek, pozisyonlarında oynayabiliyorum. Takım için nerede görev verilirse orada oynamaya hazırım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.