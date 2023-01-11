“Bu camia için mücadele etmek istiyorum’’

3 PUANI HEDEFLİYORUZ

Yeşil Siyahlı temsilcimizin yeni transferi Emre Nefiz, Antalya kampını çok iyi geçirdiklerini, pazar günü deplasmanda oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasını kazanacaklarını söyleyerek “2. Lig’in sert bir lig olduğunu duydum. Takıma katılmadan önce Kocaelispor’un maçlarını izledim. İkinci devre öncesinde takımın ve kendimin hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.

HAFİF SAKATLIĞI VARDI

Ispartaspor maçındaki hafif sakatlığına da değinen Nefiz “Şuan iyiyim, bu tür sakatlıkların olması kamp süresince gayet doğal, bir sıkıntım yok, kendimi hazır hissediyorum. Devre arasında gerçekleştirilen transfer sürecinde lig kategorisine bakmadım. Büyük bir camiadayım. Hocamız Fırat Gül ile başkanımız Engin Koyun beni çok sıcak karşıladı. Aklımdan başka bir takım geçmediği. Teklif gelince inanılmaz heyecanlandım. 8 numara, sol açık, sağ bek, pozisyonlarında oynayabiliyorum. Takım için nerede görev verilirse orada oynamaya hazırım” dedi.