İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını görüşecek. Komisyon toplantısına CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda bugün iki milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları görüşülecek.
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili “duruşma hakimlerine alenen hakaret,” “adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” gerekçeleriyle fezleke düzenlendi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, yaşamını yitiren asker yakını olduğu ifade edilen bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak. (Habertürk)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.