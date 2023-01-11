BİLNET, ilkokula aday velileriyle buluştu

Özel Kocaeli BİLNET İlkokulu; büyük bir organizasyonla Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu ve Özel Kocaeli BİLNET Okul Öncesi velileri ile buluşup 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı ilkokul eğitim modelinin tanıtımını velileriyle gerçekleştirdi. Kahvaltı organizasyonuyla başlayan program, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol’un okul tanıtımıyla konferans salonunda devam etti.

EĞİTİM MODELLERİ ANLATILDI

2023-2024 Eğitim–Öğretim Yılı plan içerikleri kapsamında İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Çıkıntaş ilkokul eğitim modelini, İngilizce Zümre Başkanı Hatice Altun İngilizce eğitim modelini, Rehberlik Zümre Başkanı Sinan Ergüney rehberlik birimi eğitim modelini, Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı Zöhre Aydoğan ise uygulamalı branşlar eğitim modelini velilere aktardılar.Veliler sunumu dinlerken öğrenciler ise kendileri için planlanmış olan eğitsel atölyelerde okul öğretmenleriyle eğlendiler.Konferanstaki sunumun bitmesinin ardından gruplar halinde okul gezisi yapıldı. Veliler okulu oldukça beğendiklerini dile getirdi.