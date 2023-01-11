11 Oca 2023 - 14:27- Eğitim G: 11 Oca 2023 - 14:30

BİLNET, ilkokula aday velileriyle buluştu

Özel Kocaeli BİLNET İlkokulu;Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu ve Özel Kocaeli BİLNET Okul Öncesi velileri ile bir araya geldi
BİLNET, ilkokula aday velileriyle buluştu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Özel Kocaeli BİLNET İlkokulu; büyük bir organizasyonla Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu ve Özel Kocaeli BİLNET Okul Öncesi velileri ile buluşup 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı ilkokul eğitim modelinin tanıtımını velileriyle gerçekleştirdi. Kahvaltı organizasyonuyla başlayan program, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol’un okul tanıtımıyla konferans salonunda devam etti.

EĞİTİM MODELLERİ ANLATILDI

2023-2024 Eğitim–Öğretim Yılı plan içerikleri kapsamında İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Çıkıntaş ilkokul eğitim modelini, İngilizce Zümre Başkanı Hatice Altun İngilizce eğitim modelini, Rehberlik Zümre Başkanı Sinan Ergüney rehberlik birimi eğitim modelini, Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı Zöhre Aydoğan ise uygulamalı branşlar eğitim modelini velilere aktardılar.Veliler sunumu dinlerken öğrenciler ise kendileri için planlanmış olan eğitsel atölyelerde okul öğretmenleriyle eğlendiler.Konferanstaki sunumun bitmesinin ardından gruplar halinde okul gezisi yapıldı. Veliler okulu oldukça beğendiklerini dile getirdi.
# eğitim, Okul

11 Oca 2023 - 14:27 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.203.237 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başladı mask
Kocaeli Barosu Avukatlık staj dersleri başladı
Kocaeli'de mahkumlar için kitap toplanacak mask
Kocaeli'de mahkumlar için kitap toplanacak
KOTO’da özel kurs sektörleri ile istişare toplantısı mask
KOTO’da özel kurs sektörleri ile istişare toplantısı
Başkan Büyükakın'ın en önemli gündemi "deprem" mask
Başkan Büyükakın'ın en önemli gündemi "deprem"
İtfaiye stajyerlerini mesleğe hazırlıyor mask
İtfaiye stajyerlerini mesleğe hazırlıyor
Geleceğin bilim insanları bu üniversitede... Ön kayıtlar başladı mask
Geleceğin bilim insanları bu üniversitede... Ön kayıtlar başladı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL