2015 model Volkswagen Golf 1,6 araç icradan satılık(çoklu satış)

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3251 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1113485/vasita- otomobil-2015-model-volkswagen-golf-1-6-arac-icradan-satiliktir-coklu-satis-