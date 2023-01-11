11 Oca 2023 - 14:36- Gündem G: 11 Oca 2023 - 14:40

2015 model Volkswagen Golf 1,6 araç icradan satılık(çoklu satış)

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2015 model Volkswagen Golf 1,6 araç icradan satılık(çoklu satış)
2015 model Volkswagen Golf 1,6 araç icradan satılık(çoklu satış) mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3251 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1113485/vasita- otomobil-2015-model-volkswagen-golf-1-6-arac-icradan-satiliktir-coklu-satis-
# otomobil

11 Oca 2023 - 14:36 - Gündem

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