Kocaeli'de bu hafta hava kapalı

Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Yağmurlu, sıcaklık 15°. 13 Ocak 2023 Cuma Yağmurlu, sıcaklık 13°. 14 Ocak 2023 Cumartesi Yağmurlu, sıcaklık 12°. 15 Ocak 2023 Pazar Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Kocaeli 5 günlük hava raporu işte şöyle:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.