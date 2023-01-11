11 Oca 2023 - 16:58- Spor G: 11 Oca 2023 - 17:02

Alihan Kubalas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yine aynı grupta mücadele eden Vanspor FK'dan deneyimli stoper oyuncusu Alihan Kubalas ile anlaşmaya vardı.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Alihan Kubalas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı mask

1.85 boyundaki tecrübeli isim, kariyerinde, Ankaragücü, İstanbulspor, Karagümrük ve Altayspor gibi takımlarda forma giydi.

11 Oca 2023 - 16:58 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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