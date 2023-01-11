11 Oca 2023 - 16:58- Spor

Alihan Kubalas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yine aynı grupta mücadele eden Vanspor FK'dan deneyimli stoper oyuncusu Alihan Kubalas ile anlaşmaya vardı.