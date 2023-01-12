Kocaeli Çayırova'da 4 katlı bina mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1113195/emlak-bina-apartman-kocaeli-cayirovada-4-katli-bina-mahkemeden-satiliktir