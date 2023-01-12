12 Oca 2023 - 08:46- Gündem G: 12 Oca 2023 - 08:49

O belediyeden ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL yardım

Darıca Belediyesi, 2022 yılında ihtiyaç sahibi 7 bin 400 haneye toplamda 10 milyon TL yardımda bulundu.
O belediyeden ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL yardım mask
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Darıca Belediyesi, 2022 yılında ayni, nakdi, eğitim ve sağlık yardımları gibi 30 farklı kalemde 7 bin 400 haneye toplamda 10 milyon TL yardımda bulundu. Ayrıca "Hoş Geldin Bebek Projesi" çerçevesinde yeni doğan bebek ziyaretlerini de sürdüren Darıca Belediyesi, 2 bin 600 bebek ziyareti yaparak, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Yakınlarını kaybeden bin 70 haneye de taziye ziyareti gerçekleştirildi. Darıca Belediyesi, engelli vatandaşların 600 bin TL’ye yakın akülü araba bakım ve onarımlarını da ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Ayrıca Darıca Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençlerin sınav başvuru ücretini ödeme kararı almıştı. Başvuruda bulunan bin 700'ün üzerinde öğrencinin sınav ücreti belediye tarafından ödendi.

Her zaman vatandaşların yanında olacaklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal yardım konusunda vatandaşlarımıza daha fazla destekte bulunmayı öncelik edindik. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için tasarruf tedbirlerini ön planda tuttuk ama ihtiyaç sahiplerimiz söz konusu olunca tasarrufu ikinci plana aldık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
# eğitim, sağlık, yardım, Darıca

12 Oca 2023 - 08:46 - Gündem

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