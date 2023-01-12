Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" "basit yaralama" ve "tutuklu kaçması" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan S.Y. (39), operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Oca 2023 - 08:58- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2023 - 09:00
Suç makinesi yakayı ele verdi
Kocaeli'de 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.