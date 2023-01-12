12 Oca 2023 - 09:33- Asayiş G: 12 Oca 2023 - 10:36

5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli’de binanın 5’inci katından zemindeki boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti.
5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Akay (40) henüz bilinmeyen bir sebeple beşinci kattan zemindeki boş havuza düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Faruk Akay yaşamını yitirdi. Akay’ın Körfez Atatürk Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# eğitim, Vatandaşlar, Atatürk, polis, Olay, sağlık

12 Oca 2023 - 09:33 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.205.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
16 yıllık cinayette mütalaa verildi mask
16 yıllık cinayette mütalaa verildi
Define ararken canından oluyordu mask
Define ararken canından oluyordu
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında mask
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? mask
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi! mask
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi!
4 saat kapıda bekleyip genç adamı kurşun yağmuruna tuttu mask
4 saat kapıda bekleyip genç adamı kurşun yağmuruna tuttu
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL