SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftasında çocuklarla bir araya geldi

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerjiyi verimli kullanmanın önemi her geçen gün artıyor. Enerjinin etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması, israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçları doğrultusunda özellikle enerji şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bu amaçla, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası’nda, Kocaeli, Sakarya ve Bolu’da anasınıfı ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara gelecek için enerjiyi verimli kullanma ve tasarruflu tüketim bilincini geliştirmek için bilgiler aktardı.
Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfus ve 2 milyonu aşkın müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, minik öğrencilere enerji verimliliğinin öneminden bahsetti. Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen etkinliklere toplamda 500 öğrenci katıldı.
SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda; miniklere enerjinin tüketim alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve küresel ısınmanın sebepleri ve doğan sonuçları anlatıldı. Enerjide tasarrufu sağlamaya yarayan ipuçlarının örneklerle gösterildiği etkinlikte öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi. Sunum sonrası katılımcı öğrencilere enerji verimliliği ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.