12 Oca 2023 - 10:42- Teknoloji G: 12 Oca 2023 - 10:48

SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftasında çocuklarla bir araya geldi

SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Kocaeli, Sakarya ve Bolu’da anasınıfı ve ilköğretim öğrencileriyle buluştu. Toplamda 500 öğrencinin katıldığı etkinliklerde miniklere enerji kullanımında verimliliğin önemi anlatıldı.
SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftasında çocuklarla bir araya geldi mask
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İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerjiyi verimli kullanmanın önemi her geçen gün artıyor. Enerjinin etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması, israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçları doğrultusunda özellikle enerji şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bu amaçla, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası’nda, Kocaeli, Sakarya ve Bolu’da anasınıfı ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara gelecek için enerjiyi verimli kullanma ve tasarruflu tüketim bilincini geliştirmek için bilgiler aktardı.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfus ve 2 milyonu aşkın müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, minik öğrencilere enerji verimliliğinin öneminden bahsetti. Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen etkinliklere toplamda 500 öğrenci katıldı.

SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda; miniklere enerjinin tüketim alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve küresel ısınmanın sebepleri ve doğan sonuçları anlatıldı. Enerjide tasarrufu sağlamaya yarayan ipuçlarının örneklerle gösterildiği etkinlikte öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi. Sunum sonrası katılımcı öğrencilere enerji verimliliği ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

# Sakarya, elektrik

12 Oca 2023 - 10:42 - Teknoloji

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