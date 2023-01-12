12 Oca 2023 - 10:49- Asayiş G: 12 Oca 2023 - 10:54

Rafet Kırgız’ın acı kaybı

Rafet Kırgız’ın ağabeyi olan Rifat Kırgız(70) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Rafet Kırgız’ın acı kaybı mask
Büyütmek için resme tıklayın

TFF eski yönetim kurulu üyesi, KASKF Onursal Başkanı, Görkem Spor Mağazası sahibi Rafet Kırgız’ın ağabeyi olan Rifat Kırgız(70) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Derince 60 Evler’de oturan, 2 çocuk babası olan Rifat Kırgız’ın cenazesi bugün ikindi vakti Kartepe Acısu Hz.Aişe Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Acısu Mezarlığında toprağa verilecek.
# Kartepe

12 Oca 2023 - 10:49 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.205.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Suç makinesi yakayı ele verdi mask
Suç makinesi yakayı ele verdi
16 yıllık cinayette mütalaa verildi mask
16 yıllık cinayette mütalaa verildi
Define ararken canından oluyordu mask
Define ararken canından oluyordu
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında mask
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? mask
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi! mask
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi!
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL