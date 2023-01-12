Güngör Arslan cinayeti'nde 3 sanık hakkında istinaf başvurusu

Gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesine ilişkin yargılama Pazartesi günü gerçekleştirilen duruşma sonunda tamamlandı. Yargılama sonunda Cinayet zanlısı Ramazan Özkan’a ağırlaştırılmış müebbet, Burhan Polat hakkında kasten adam öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sanık Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar 2 yıl 3 ay ile 7 yıl arasında çeşitli cezalara çarptırıldı.

İSTİNAFA BAŞVURDU

Yargılama sonunda ise kasten adam öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan Av. Ersin Kurt, suç delillerini yok etme ve değiştirme suçundan yargılanan Abdullah Yürük ve kasten adam öldürmeye yardım etme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından yargılanan Emrah Yıldırım beraat etti. Güngör Arslan’ın aile avukatı Cahit Çiftçi bu karar sonrasında beraat eden sanıklar için istinaf başvurusunda bulundu. Çiftçi başvurusunda istinaf aşamasında yapılacak yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasını talep etti.