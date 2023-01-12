Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan Fedai ve Behiye Bulut çiftinin 2022 yılının nisan ayında Mirza Bulut adında erkek çocukları dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan kontrollerde Mirza Ege Bulut’a henüz 1 aylıkken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Tanı konulduğu ilk andan itibaren yaşamına çoğunlukla hastanelerde devam eden Mirza Ege’nin tedavisi için gerekli 36 milyon liranın toplanması adına valilikten kampanya izni alındı. Yaklaşık 6 aydır devam eden kampanyada 700 bin lira toplayabilen çift, gerekli miktarın sadece yüzde 2’sine ulaşabildi.

Çocuklarının tedavi edilebilmesi için gerekli paranın toplanması gerektiğini ifade eden Fedai Bulut, “Bebeğimiz şu anda 9 aylık, SMA tanısını yaklaşık 1 aylıkken aldık. O günden sonraki süreçte tedavi için çok fazla paranın gerektiğini öğrenince valilikten izin alıp kampanya başlattık. Yaklaşık 6 aydır kampanyamız devam ediyor ama kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Tedavi için yaklaşık 36 milyon lira gerekiyor, aile olarak bunu toplamakta çok güçlük çekiyoruz. Bu ilacın yurtdışından geldiği için maliyeti çok yüksek. Bu parayı toplayabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ama gücümüzün yettiği kadarını toplayabildik. Şu anda 700 bin lirasını toplayabildik” dedi.

‘PARA YÜZÜNDEN BEBEĞİMİZİ KAYBETMEYELİM’

Gerekli paranın toplanmasının ardından Mirza Ege’yi yurt dışında tedavi edebileceklerini söyleyen Fedai Bulut yardım çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

“Bebeğimiz şu anda 9 aylık. Bu tedavinin gerçekleştirilebilmesi için 2 yaşını ve 13 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Bebeklerimiz zamanla elimizden kayıp gidiyor. Belki kimse görmüyor ama biz aileler bunu yaşıyoruz. Yaklaşık 6 aydır kampanya sürecimiz var ama maalesef şu ana kadar sadece 700 bin lira para toplayabildik. Bu 15 ayda çocuğum yaşayacak mı yoksa ölecek mi biz bunun tereddüdünü yaşıyoruz. Bu parayı toplamak biz aileler için çok güç. Bebeğimiz 5 aydır yoğun bakımda. Bir hastaneden çıkıp başka bir hastaneye gidiyoruz. Bebeğimizin şu an ne kadar yaşayacağı da belli değil. İki yaşına kadar bir tedavi sürecimiz var, bebeklerimizi genelde o süreden sonra kaybediyoruz. Para yüzünden bebeğimizi kaybetmeyelim tek temennimiz bu”