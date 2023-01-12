Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi

Olay, Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, davalık olan iki aile duruşma öncesi adliye önünde karşılaştı. Aileler arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. 2 kardeş bıçaklandı, olayı ayırmayı çalışan esnaf ise sopayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahıslar, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
"Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim"
Başından yaralanan Musa Meçin, "Ben burada esnaflık yapıyorum. Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim. Adamı yere yatırmış sopayla dövüyorlardı, araya girdim. Kadın da sopayla kafama vurdu. Adamı bıçakladılar, komalık ettiler" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.