12 Oca 2023 - 12:22- Asayiş G: 12 Oca 2023 - 12:31

Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi

İzmit ilçesinde duruşma öncesi adliyede karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı. 2 kardeş bıçaklandı, olayı ayırmaya çalışan esnaf ise sopayla başından yaralandı.
Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, davalık olan iki aile duruşma öncesi adliye önünde karşılaştı. Aileler arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. 2 kardeş bıçaklandı, olayı ayırmayı çalışan esnaf ise sopayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahıslar, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

"Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim"
Başından yaralanan Musa Meçin, "Ben burada esnaflık yapıyorum. Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim. Adamı yere yatırmış sopayla dövüyorlardı, araya girdim. Kadın da sopayla kafama vurdu. Adamı bıçakladılar, komalık ettiler" dedi.
# Olay, sağlık, polis, Kadın

12 Oca 2023 - 12:22 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.205.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Suç makinesi yakayı ele verdi mask
Suç makinesi yakayı ele verdi
16 yıllık cinayette mütalaa verildi mask
16 yıllık cinayette mütalaa verildi
Define ararken canından oluyordu mask
Define ararken canından oluyordu
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında mask
Sağlık teknisyenini öldüren akraba gözaltında
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? mask
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi! mask
Gazeteci Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi!
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL