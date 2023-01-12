12 Oca 2023 - 12:24- Spor G: 12 Oca 2023 - 13:46

Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday

Temsilcimiz Kocaelispor 6 numara pozisyonunda iki adayla görüşüyor. Keçiörengücü'nde oynayan Aykut Çeviker ve Eyüpspor'da oynayan Taşkın İlter'den birini almaya çok yakın.

Hakan Yağcıoğlu
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Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday mask
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Kocaelispor son transfer olarak gördüğü 6 numara transferinde iki kişiye odaklandı. 1.Lig takımlarından Eyüpspor’un 6 numarası Taşkın İlter(28) ile Keçiörengücü’nün 6 numarası Aykut Çeviker(33) öne çıkan iki isim oldu. Bu oyunculardan biriyle anlaşmaya an meselesi olarak bakılıyor.
# Kocaelispor

12 Oca 2023 - 12:24 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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