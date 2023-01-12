Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday

Kocaelispor son transfer olarak gördüğü 6 numara transferinde iki kişiye odaklandı. 1.Lig takımlarından Eyüpspor’un 6 numarası Taşkın İlter(28) ile Keçiörengücü’nün 6 numarası Aykut Çeviker(33) öne çıkan iki isim oldu. Bu oyunculardan biriyle anlaşmaya an meselesi olarak bakılıyor.