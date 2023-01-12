Kocaelispor son transfer olarak gördüğü 6 numara transferinde iki kişiye odaklandı. 1.Lig takımlarından Eyüpspor’un 6 numarası Taşkın İlter(28) ile Keçiörengücü’nün 6 numarası Aykut Çeviker(33) öne çıkan iki isim oldu. Bu oyunculardan biriyle anlaşmaya an meselesi olarak bakılıyor.
12 Oca 2023 - 12:24- Spor Güncelleme: 12 Oca 2023 - 13:46
Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday
Temsilcimiz Kocaelispor 6 numara pozisyonunda iki adayla görüşüyor. Keçiörengücü'nde oynayan Aykut Çeviker ve Eyüpspor'da oynayan Taşkın İlter'den birini almaya çok yakın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.