Dartçılar 12'den vurdu

KIZLARDA, ALİ FUAT BAŞGİL LİSESİ ŞAMPİYON OLDU
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında, Gençler A grubu mücadeleleri tamamlandı. Kızlar grubunda Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu. İkinci Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, üçüncü Kocaeli Fen Lisesi, dördüncü ise Derince MTAL oldu.
ERKEKLERDE, YAHYA KAPTAN İPİ GÖĞÜSLEDİ
Okullar arası spor müsabakaları, Dart Gençler A Kategorisi'nde, Erkeklein mücadelesini kazanan Yahya Kaptan Anadolu Lisesi oldu. İkinci Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi, üçüncü Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncülüğü Özel Yeşil Vadi Anadolu Lisesi elde etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.