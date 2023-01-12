12 Oca 2023 - 12:03- Spor G: 12 Oca 2023 - 13:11

Dartçılar 12'den vurdu

2022-2023 eğitim öğretim yılı, okul sporları faaliyet programında yer alan, Dart Gençler A, Kız - Erkek müsabakaları tamamlandı. Birbirinden yetenekli sporcuların yarıştığı müsabakalara veliler de yoğun ilgi gösterdi
Dartçılar 12'den vurdu mask
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KIZLARDA, ALİ FUAT BAŞGİL LİSESİ ŞAMPİYON OLDU

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında, Gençler A grubu mücadeleleri tamamlandı. Kızlar grubunda Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu. İkinci Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, üçüncü Kocaeli Fen Lisesi, dördüncü ise Derince MTAL oldu.

ERKEKLERDE, YAHYA KAPTAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

Okullar arası spor müsabakaları, Dart Gençler A Kategorisi'nde, Erkeklein mücadelesini kazanan Yahya Kaptan Anadolu Lisesi oldu. İkinci Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi, üçüncü Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncülüğü Özel Yeşil Vadi Anadolu Lisesi elde etti.

12 Oca 2023 - 12:03 - Spor

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