12 Oca 2023 - 13:11- Spor G: 12 Oca 2023 - 13:14

Liseli basketbolcular yarı final için mücadele etti

Okul Sporları Basketbol Şampiyonası’nda, genç basketbolcular yarı finale kalmak için mücadele etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçları çok sayıda basketbol-sever takip etti. Kazanan takımlar bugün yarı final mücadelesini verecek
Liseli basketbolcular yarı final için mücadele etti mask
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UĞUR BAŞİSKELE İYİ MÜCADELE ETTİ: 83-60

Liseler Arası Genç Erkekler A Kategorisi Basketbol Ligi’nde çeyrek finale çıkmaya hak kazanan Özel Uğur Başiskele Anadolu Lisesi ile Karamürsel Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmada baskın taraf Uğur Başiskele mücadeleden 83-60 galip ayrıldı ve yarı finalist oldu.

KOCAELİ FEN LİSESİ DOLUDİZGİN: 95-74

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan diğer maçta Kocaeli Fen Lisesi İle TEV Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi mücadele etti. İyi bir oyunla rakibine nefes aldırmayan Kocaeli Fen Lisesi, tüm periyotları önde kapatarak güçlü rakibine diz çöktürdü. Fen, rakibini 95-74 yenip, yarı finale yükseldi.

İZKAL RAHAT KAZANDI: 73 – 37

İzmit Koleji Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çeyrek final mücadelesinde ise yüzlerce basketbol sever adeta resital izledi. Karşılaşmanın başından itibaren rakibinin çabalarını boşa çıkaran İzmit Koleji Anadolu Lisesi maçı 73 -37 kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.
# Atatürk, genç, Başiskele

12 Oca 2023 - 13:11 - Spor

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