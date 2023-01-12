Liseli basketbolcular yarı final için mücadele etti

UĞUR BAŞİSKELE İYİ MÜCADELE ETTİ: 83-60
Liseler Arası Genç Erkekler A Kategorisi Basketbol Ligi’nde çeyrek finale çıkmaya hak kazanan Özel Uğur Başiskele Anadolu Lisesi ile Karamürsel Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmada baskın taraf Uğur Başiskele mücadeleden 83-60 galip ayrıldı ve yarı finalist oldu.
KOCAELİ FEN LİSESİ DOLUDİZGİN: 95-74
İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan diğer maçta Kocaeli Fen Lisesi İle TEV Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi mücadele etti. İyi bir oyunla rakibine nefes aldırmayan Kocaeli Fen Lisesi, tüm periyotları önde kapatarak güçlü rakibine diz çöktürdü. Fen, rakibini 95-74 yenip, yarı finale yükseldi.
İZKAL RAHAT KAZANDI: 73 – 37
İzmit Koleji Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çeyrek final mücadelesinde ise yüzlerce basketbol sever adeta resital izledi. Karşılaşmanın başından itibaren rakibinin çabalarını boşa çıkaran İzmit Koleji Anadolu Lisesi maçı 73 -37 kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.