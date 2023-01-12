Kandıra Gençler Birliği’nin 70.yaşında “Şampiyon!” sesleri yeri göğü inletti

70.YILDA GELEN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK

Kuruluşunun 70. yılında Süper Amatör Lig’e yükselen Kandıra Gençler Birliği, bu başarısını dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın yeğeni, ünlü klarnet virtüözü Türkan Kandıralı ve ses sanatçılarının katıldığı bir programla kutladı. Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa olarak Namazgahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen 70. Yıl ve Şampiyonluk Gecesi özel programının sunuculuğu Yiğit Özcan yaptı.

OKAN: KANDIRA ADETA TEK YÜREK OLDU

Gecede ilk konuşmayı yapan kulüp başkanı Tansu Okan, Kandıra Gençler Birliği kurucularından futbolcularına, teknik direktörüne, ailelerine ve taraftarına kadar emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti. Okan “Kandıra Gençler Birliğispor’un ilimizi, Avrupa’da AET’de ilk temsil eden kulüp olduğunu söylerken “İnandık ve hep birlikte emek verdik. Kandıra Gençler Birliği çatısı amtında, Kandıra adeta tek yürek oldu. Kandıra’nın birlik olduğunda neler başarabildiğini gösterdik. Her şey Kandıra için” dedi.

BAŞKAN TURAN: “KANDIRA’YA ENERJİ VE SİNERJİ GETİRDİLER”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, spor camiasından gelen biri olarak spor üzerine anekdotlarla başladığı konuşmasında, emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti ve “İnşallah bu sinerjiyi bir dahaki dönemde de devam ettiririz. Sadece bu başarı bizim için yeterli değil. 70 yıl emek veren insanların neye emek verdiklerini gördük ve bizim bunu göstermemiz gerekiyor. İnşallah bu başarılar ilerleyen yıllarda da devam eder ve biz de yine böyle kutlamalarda bir araya geliriz” dedi.

AYDIN: “KOCAELİ’YE ÇOK ÖNEMLİ SPOR YATIRIMLARI YAPILDI”

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Genel Başkanı Murat Aydın, Kandıra’nın Kocaeli içinde sporun her türlü alanından faydalanılacak ve yaşanılacak bir ilçe olduğunu ifade ederek “Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çok önemli sportif yatırımlar yapıldığını söyledi. “Kocaeli kentinde 12-13 yılda 44 tane futbol sahası yapıldı. Her ilçenin havuzu, spor salonu var. 570 tane spor kulübümüz olan bir kentiz. Verilen desteklerle, ilçe belediyelerimizin, büyükşehir belediyemizin destekleriyle iş kolaylaşıyor. Kocaeli’de 400 bin sporcuya bire-bir ulaşmış vaziyetteyiz. Kocaeli’nin nüfusu 2 milyonu aşmış olsa da, başta spor kulüpleri ile sporcuları ile ve spora destek veren, hizmet veren kulüp bünyesindeki yöneticileri ve aileleriyle, çok büyük bir aileyiz. Şampiyonlukta emeği olan herkesi teker teker kutluyorum” dedi.

TÜRKAN KANDIRALI COŞTURDU

Adnan Turan'a Tansu Okan, Murat Aydın'a Ramazan Dağtekin, Türkan Kandıralı'ya Aygün Aynagöz ve Kemal Özcan'a Selçuk Uztürk tarafından Kandıra Gençler Birliği formaları takdim edildi. Kandıra GB sporcuları, aileleri siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Kandıra spor camiasının önde gelen kişilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, ünlü klarnet üstadı Türkan Kandıralı ve ekibi tarafından seslendirilen birbirinden güzel parçalarla gece boyu devam etti. Davetliler klarnet ve oyun havaları eşliğinde sahnede uzun süre oynadı.