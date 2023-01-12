Sesler kavga zannedildi, gerçek bambaşka çıktı
Kartepe ilçesinde iki katlı binadan gürültü geldiğini duyan vatandaşlar, kavga olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, evde bulunan 2 kişinin uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit etti.
Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı camlı binadan gürültü sesleri duyan vatandaşlar, kavga çıkmış olabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan K.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit edildi. Şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
12 Oca 2023 - 13:50 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.