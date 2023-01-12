Kocaeli’nin AK Kadınları 2023 Türkiye Yüzyılına hazır

AKP TBMM Grup Toplantısına katılarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen İl Kadın Kolları başkanı Yasemin Özdemir , grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’nin tarihi simgelerinin yer aldığı bir tablo takdim etti. AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her daim yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve davası için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle ifade etti.

“AK Parti TBMM Grup Toplantısı ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu kıymetli anı yakaladık. Kocaeli AK Kadınları olarak, bizler daima Reisimizin arkasındaki güç olmaya devam edeceğiz.”



