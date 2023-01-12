“TEŞEKKÜRLER KOCAELİ”

Dün, AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Teşilat Başkanı Yusuf İbiş, MYK Üyesi Samed Sefa Kaya, MKYK Üyesi Tayfun Arşınkol, MKYK Üyesi Mehmet Ceran’ın kendisine eşlik ettiği bir dizi programlar kapsamında Kocaeli’ye geldi.

Başkan İnan, ilk olarak il binasında İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, MKYKÜyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Önceki Dönem Gençlik Kolları başkanları Şemsettin Ceyhan, Emre Kahraman ve Kocaeli Teşkilatıyla bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SİZLERLE GURUR DUYUYOR”

Programlarına geçmeden Başkan Çağlayan ve yürütme kurulu ile ayrı olarak görüşen Genel Başkan İnan, “Çağatay Başkanımız bayrağı devraldığı günden beri Kocaeli teşkilatımızı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sizleri ve çalışmalarını gördükçe, sizlerle gurur duyuyor. Biliyoruz ki bu koltukların önemini kavrayarak bugüne dek Çağatay Başkanımızın Omzundan hep yük aldınız ama bugünden sonra işimiz daha zor. Çünkü daha çok yük almamız gerekiyor. Seçim yakın, bizler hazırız ve sizlere güveniyoruz. Tekrar Çağatay Başkanımıza ve siz yürütme kurulu üyelerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi

İl binasında gerçekleşen buluşma sonrasında Genel Başkan Eyyüp Kadir İnan ve Çağatay Çağlayan ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek bugüne dek gençliğe verdiği destek için kendilerine teşekkür etti. Başkan Büyükakın “Birlikte yol yürümekten gurur duyduğum gençlik kollarımız her zaman Türkiye’nin önde gelen teşkilatlarından biri olmuştur. Gençlerimizin heyecanına heyecan katan Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ERENLERİN YERİ BİZDE AYRIDIR”

Ziyaretlerinin devamında Genel Başkan Eyyüp Kadir İnan, Çağatay Çağlayan ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası sebebiyle görme engelli gençlerin kapılarını çalarak kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiirlerini içeren radyolar hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlığı ile bilinen görme engelli İzmitli Eren’in radyodaki sesi duyduktan sonra yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından paylaşan Genel Başkan İnan, “Erenlerin yeri bizde ayrıdır” notunu düştü.

TEŞKİLAT BULUŞMASI’NDA BİR ARAYA GELDİLER

Ardından Seka Deniz Düğün Salonunda 12 ilçe yönetim ve yürütme kurulları ile bir araya gelinerek Teşkilat Buluşması gerçekleştirildi. Genel Başkan Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Yusuf İbiş, MYK Üyesi Samed Sefa Kaya, MKYK Üyesi Tayfun Arşınkol ve MKYK Üyesi Mehmet Ceran, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve Kocaeli Gençlik Kolları Teşkilatları ‘Teşkilat Buluşması’nda bir araya geldi. Büyük bir coskuyla gerçekleştirilen buluşmada şarkılar ve tezahüratların ses getirdiği salonda adeta şölen havası hakim oldu. Buluşmanın sonunda İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Genel Başkan Eyyüp Kadir İnan’a isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması hediye etti.

“TEŞEKKÜRLER KOCAELİ”

Son olarak Genel Merkez Gençlik Kolları’nın 81 ilde başlatmış olduğu, “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” programı kapsamında AK Partili isimler Gölcük’te bir araya geldi. Çiğköfte ikramı ve kemençelerin eşliğinde başlayan program Gölcük Kervansaray’da büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. İlk defa oy kullanacak olan gençlerin sorularını cevaplandı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Genel Başkan İnan gün sonu için yapmış olduğu paylaşımda “Heyecan, coşku, samimiyet, birlik... Teşekkürler Kocaeli” dedi