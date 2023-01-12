İndirim Kodu Nedir ve Nasıl Bulunur?

İçerik üreticileri ile anlaşma yapan firmaların, içerik üreticisi adına oluşturduğu kişisel kuponlar mevcut. Sevdiğiniz influencerları takip ederek onların paylaşacağı kodları kullanabilirsiniz.

Çoğu firma belirli özel dönemlerde kodlar paylaşıyor. Özel zamanlarda bu kodları takip ederek alışverişinizi daha uygun fiyata getirebilirsiniz

Instagram, Twitter gibi popüler sosyal mecralarda takipçisi yüksek olan bazı sayfalar, firmalardan reklam alıyor ve markaların onlara özel oluşturduğu kuponları sayfalarında paylaşıyor.

Alışverişlerinizde belirli bir tutarı geçtiğinizde bir sonraki alışverişinizde kullanabileceğiniz kupon tanımlanabilir.

Markalar kendi arasında anlaşma sağlamış olabilir. Bir markadan yaptığınız alışveriş başka bir markada kullanılmak üzere size kupon kazandırabilir.

İndirim kodlarını takip etmekte zorlananlar için çoğu kodun toplanarak listelendiği birçok web sitesi mevcut. Bunlardan en güvenilir ve güncel kod paylaşımı yapan https://indirimkuponum.net/ üzerinden size uygun indirim kodlarını bulabilirsiniz. Sitede Binlerce mağazanın Güncel indirim kodu ve kuponlarına ücretsiz erişmeniz mümkün. Üstelik tek tıklama ile kuponlara ulaşabiliyorusunuz herhangi bir üyelik vs yapmanıza gerek kalmıyor.

Trendyol İndirim Kodu

E ticaret sitesi devi olan Trendyol, alışverişlerde en çok tercih edilen adreslerden biri. Trendyol ve Trendyolyemek için onlarca indirim kodu bulabilirsiniz. Çok fazla kişi ile çalışan Trendyol ’un ortaklarını takip ederek kişiye özel hazırladıkları kodlardan yararlanabileceğiniz gibi Trendyol hesabınızdan “Kodlarım” bölümünden de sınırlı sayıda olan kodlara ulaşabilirsiniz. Trendyol uygulamasının bildirimlerinin açık olmasına dikkat ederek hızlı tükenen kuponlardan haberdar olabilir ve kuponları kaçırmadan fırsatlardan yaralanabilirsiniz. Trendyol indirim kodu arayışı içindeyseniz https://indirimkuponum.net/ adresli internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dolap İndirim Kodu

Çoğu üründeki dudak uçuklatan fiyatlar kullanıcıları 2.el alışverişine yönlendirmekte. 2.el alışverişlerinizde tercih edebileceğiniz en güvenilir uygulamalardan birisi “Dolap” uygulamasıdır. Trendyol bünyesi altında bulunan Dolap uygulaması üzerinden 2.el ürün alım satımı yapabilirsiniz. Dolap alışverişinizi daha uygun fiyatlarla yapmak isterseniz indirim kodları sizin için yararlı olacaktır. Dolap indirim kodu bulmak için https://indirimkuponum.net/ adresli internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İndirim Kodu Nasıl Kullanılır?

İndirim kodu uygulanması siteden siteye farklılık gösterebilir. Genel olarak ise indirim kodu uygulaması şu şekildedir;

Kodun kullanılacağı kategorideki seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyiniz.

“Sepetim” sayfasını açarak genellikle ürünlerin altında bulunan indirim kodu sütununa tıklayınız.

Kodunuzu sütuna doğru biçimde girdiğinizden emin olduktan sonra “uygula” kısmına basınız.

Kodunuz geçerliyse, otomatik olarak kuponun uygulandığı bilgisi ekranda fiyattan düşmüş olarak görünür.

Ödeme işlemini indirimli fiyattan emin olarak onaylayınız.

İndirim Kodu Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İndirim kodlarını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. İndirim kodu kullanırken şu maddeler dikkat edin:

İndirim kodlarının belirli bir süre aralığı vardır. İndirim kodlarının süresinin geçmemiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Belirli indirim kodlarının kullanımı için şartları olabilir. Belirli bir tutarı aşmak, belirli kategorilerden alışveriş yapmak gibi durumlar olabilir. Kuponun kullanma koşullarını dikkatle okumanız ve ona uygun ürünleri seçmelisiniz.

Kuponlar tek seferlik kullanıma mahsus olabilir. Kuponun tek seferlik olup olmadığını kontrol etmeli ve terk seferlik kuponlarda parça parça alışveriş yapmamalısınız

İndirim kodunuzun geçersiz olma durumu olabilir. Sepetinizde ürünün fiyatının düştüğünden emin olmalısınız.

İndirim kodları ödeme işleminden önce uygulanmalıdır. Kupon ödeme ekranında uygulandığında bilgi olarak gözükmektedir. Kontrol ettikten sonra ödeme işlemini yapınız.

Belirli sitelerde birden fazla indirim kodu olabilir fakat çoğu sitede birlikte kullanılamazlar, alışverişiniz için en avantajlı olan indirim kodunu uyguladığınızdan emin olmalısınız.

İndirim kodunuzu doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Küçük, büyük harflere dikkat etmelisiniz.

Bunları yaptığınızdan eminseniz ve kuponunuz hala indirim uygulamıyorsa ilgili sitenin müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.