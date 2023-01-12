İngiltere'den geldi, Atakent Cihan Hastanes'nde Check-up yaptırdı

İngiltere’de yaşayan 64 yaşındaki N.P., iş bağlantıları dolayısıyla Kocaeli’ye geldi. Görüşmeleri devam ederken sağlık kontrolü yaptırmak isteyen N.P., tercihini Atakent Cihan Hastanesi’nden yana kullandı. Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm tarafından ağırlanan N.P., kardiyoloji, dahiliye ve üroloji muayenelerini içeren check-up yaptırdı.
Hizmet aldığı süre boyunca hekimlerin ve çalışanların ilgisinden memnun kaldığını belirten N.P., tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.