12 Oca 2023 - 15:45- Sağlık

İngiltere'den geldi, Atakent Cihan Hastanes'nde Check-up yaptırdı

Atakent Cihan Hastanesi, gerçekleştirdiği tanı ve tedaviler ile hem yurtiçi hem de yurtdışından hastalara hizmet sunmaya devam ediyor.