12 Oca 2023 - 15:45- Sağlık G: 12 Oca 2023 - 15:48

İngiltere'den geldi, Atakent Cihan Hastanes'nde Check-up yaptırdı

Atakent Cihan Hastanesi, gerçekleştirdiği tanı ve tedaviler ile hem yurtiçi hem de yurtdışından hastalara hizmet sunmaya devam ediyor.
İngiltere'den geldi, Atakent Cihan Hastanes'nde Check-up yaptırdı mask
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İngiltere’de yaşayan 64 yaşındaki N.P., iş bağlantıları dolayısıyla Kocaeli’ye geldi. Görüşmeleri devam ederken sağlık kontrolü yaptırmak isteyen N.P., tercihini Atakent Cihan Hastanesi’nden yana kullandı. Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm tarafından ağırlanan N.P., kardiyoloji, dahiliye ve üroloji muayenelerini içeren check-up yaptırdı.

Hizmet aldığı süre boyunca hekimlerin ve çalışanların ilgisinden memnun kaldığını belirten N.P., tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.
# sağlık

12 Oca 2023 - 15:45 - Sağlık

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