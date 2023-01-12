Hızlı kilo vermenin zararları nelerdir, nelere dikkat edilmeli?

VERİLERE BAKTIĞIMIZDA

Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Hal böyleyken insanlar da bir an evvel bu sorundan kurtulmak istiyor.

SORUNDAN KURTULMAK

Bakın her 3 kişiden 2 si fazla kilolu bu rakam korkunç.

Doğamız gereği problemlerimizden hızlıca kurtulmak isteriz bu noktada da hızlı kilo vermek gündemde.

Ben de kilo vermek istediğimde bir an evvel kurtulmak istiyorum ama bunun bir bedeli olabilir dikkat!

SICAK HAVALARIN ETKİSİ

Öncelikle vücudumuz bizden daha akıllı olup kendini koruyup kollayabilen bir yapı.

Bunun en güzel örneği sıcak havalarda dışarı çıktığımızda terlemek.

Hiç düşündünüz mü sıcakta neden terleriz?

Normalde 36-37 derece olan vücudumuzla 50 derece sıcaklığa çıktığımızda doğal olarak o da ısınacak ve sıcaklığımız 37 derecenin üstüne çıkmaya başlayacak.

Hepinizin malumu ateşimiz 38 olunca panikleriz aynı şekilde sıcak ortamda da biz fark etmesek de vücut ısımız yükseliyor ve vücudumuz yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için terleme yoluyla ısıyı düşürüyor dengeliyor.

METABOLİZMA HIZI

Yani dışarıdan gelen bir etkiye karşı tepki geliştiriyor.

Hızlı kilo vermede de dışarıdan gelen bu etkiye elbette bir cevap olacak metabolizma hızı yavaşlayacak kilo vermek zorlaşacak.

Ayrıca daha farklı şeyler de olabilir bunlar sırayla;

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Saç sökülmesi

Tırnak kırılmaları

Kas kaybı

Organlarda hasarlar

Tansiyon dengesizlikleri

Safra taşı

Dolaşım problemleri

Deride sarkma

Kabızlık gibi

MİKRO BESİN ÖĞELERİ

Tüm bunların müsebbibi ise hızlı kilo vermek için yapılan çok düşük kalorili hem makro besin öğelerinden protein, yağ, karbonhidrat hem de mikro besin öğeleri olan vitamin ve minerallerden yetersiz beslenmektir.

İDEAL KİLO KAYBI

Bu sebeple uzun sürede aldığını bu kiloları o kadar uzun olmasa bile vücudunuzun fizyolojisini bozmayacak şekilde daha yavaş vermeye çalışın.

İdeal kilo kaybı nedir derseniz kişinin hali hazırdaki kilosuna bağlı olarak çok değişkendir ama aylım ortalama 2-4 kilo aralığı ideal kilo kaybıdır.