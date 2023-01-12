Hızlı kilo vermenin zararları nelerdir, nelere dikkat edilmeli?

VERİLERE BAKTIĞIMIZDA
Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.
Hal böyleyken insanlar da bir an evvel bu sorundan kurtulmak istiyor.
SORUNDAN KURTULMAK
Bakın her 3 kişiden 2 si fazla kilolu bu rakam korkunç.
Doğamız gereği problemlerimizden hızlıca kurtulmak isteriz bu noktada da hızlı kilo vermek gündemde.
Ben de kilo vermek istediğimde bir an evvel kurtulmak istiyorum ama bunun bir bedeli olabilir dikkat!
SICAK HAVALARIN ETKİSİ
Öncelikle vücudumuz bizden daha akıllı olup kendini koruyup kollayabilen bir yapı.
Bunun en güzel örneği sıcak havalarda dışarı çıktığımızda terlemek.
Hiç düşündünüz mü sıcakta neden terleriz?
Normalde 36-37 derece olan vücudumuzla 50 derece sıcaklığa çıktığımızda doğal olarak o da ısınacak ve sıcaklığımız 37 derecenin üstüne çıkmaya başlayacak.
Hepinizin malumu ateşimiz 38 olunca panikleriz aynı şekilde sıcak ortamda da biz fark etmesek de vücut ısımız yükseliyor ve vücudumuz yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için terleme yoluyla ısıyı düşürüyor dengeliyor.
METABOLİZMA HIZI
Yani dışarıdan gelen bir etkiye karşı tepki geliştiriyor.
Hızlı kilo vermede de dışarıdan gelen bu etkiye elbette bir cevap olacak metabolizma hızı yavaşlayacak kilo vermek zorlaşacak.
Ayrıca daha farklı şeyler de olabilir bunlar sırayla;
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Saç sökülmesi
Tırnak kırılmaları
Kas kaybı
Organlarda hasarlar
Tansiyon dengesizlikleri
Safra taşı
Dolaşım problemleri
Deride sarkma
Kabızlık gibi
MİKRO BESİN ÖĞELERİ
Tüm bunların müsebbibi ise hızlı kilo vermek için yapılan çok düşük kalorili hem makro besin öğelerinden protein, yağ, karbonhidrat hem de mikro besin öğeleri olan vitamin ve minerallerden yetersiz beslenmektir.
İDEAL KİLO KAYBI
Bu sebeple uzun sürede aldığını bu kiloları o kadar uzun olmasa bile vücudunuzun fizyolojisini bozmayacak şekilde daha yavaş vermeye çalışın.
İdeal kilo kaybı nedir derseniz kişinin hali hazırdaki kilosuna bağlı olarak çok değişkendir ama aylım ortalama 2-4 kilo aralığı ideal kilo kaybıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.