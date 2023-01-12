12 Oca 2023 - 15:52- Sağlık G: 12 Oca 2023 - 15:55

Hızlı kilo vermenin zararları nelerdir, nelere dikkat edilmeli?

Diyetisyen Muhammed Şahin, kile verme hakkında bilgi verdi. Bilindiği üzere fazla kilo problemi sadece ülkemizin değil tüm dünyanın halk sağlı problemi ve çözülmesi çok acil de olan bir sorun aslında. Fakat uygulanan yöntemlerin yanlışlığı veya eksikliği sebebiyle bırakın çözümü tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
Hızlı kilo vermenin zararları nelerdir, nelere dikkat edilmeli? mask
Büyütmek için resme tıklayın

VERİLERE BAKTIĞIMIZDA   

Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. 

Hal böyleyken insanlar da bir an evvel bu sorundan kurtulmak istiyor.

SORUNDAN KURTULMAK

Bakın her 3 kişiden 2 si fazla kilolu bu rakam korkunç. 

Doğamız gereği problemlerimizden hızlıca kurtulmak isteriz bu noktada da hızlı kilo vermek gündemde. 

Ben de kilo vermek istediğimde bir an evvel kurtulmak istiyorum ama bunun bir bedeli olabilir dikkat!  

SICAK HAVALARIN ETKİSİ

Öncelikle vücudumuz bizden daha akıllı olup kendini koruyup kollayabilen bir yapı.

Bunun en güzel örneği sıcak havalarda dışarı çıktığımızda terlemek.

Hiç düşündünüz mü sıcakta neden terleriz?  

Normalde 36-37 derece olan vücudumuzla 50 derece sıcaklığa çıktığımızda doğal olarak o da ısınacak ve sıcaklığımız 37 derecenin üstüne çıkmaya başlayacak.

Hepinizin malumu ateşimiz 38 olunca panikleriz aynı şekilde sıcak ortamda da biz fark etmesek de vücut ısımız yükseliyor ve vücudumuz yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için terleme yoluyla ısıyı düşürüyor dengeliyor.

METABOLİZMA HIZI

Yani dışarıdan gelen bir etkiye karşı tepki geliştiriyor.  

Hızlı kilo vermede de dışarıdan gelen bu etkiye elbette bir cevap olacak metabolizma hızı yavaşlayacak kilo vermek zorlaşacak.

Ayrıca daha farklı şeyler de olabilir bunlar sırayla; 

**

Saç sökülmesi  

Tırnak kırılmaları  

Kas kaybı  

Organlarda hasarlar  

Tansiyon dengesizlikleri  

Safra taşı   

Dolaşım problemleri  

Deride sarkma   

Kabızlık gibi  

MİKRO BESİN ÖĞELERİ

Tüm bunların müsebbibi ise hızlı kilo vermek için yapılan çok düşük kalorili hem makro besin öğelerinden protein, yağ, karbonhidrat hem de mikro besin öğeleri olan vitamin ve minerallerden yetersiz beslenmektir.  

İDEAL KİLO KAYBI

Bu sebeple uzun sürede aldığını bu kiloları o kadar uzun olmasa bile vücudunuzun fizyolojisini bozmayacak şekilde daha yavaş vermeye çalışın.

İdeal kilo kaybı nedir derseniz kişinin hali hazırdaki kilosuna bağlı olarak çok değişkendir ama aylım ortalama 2-4 kilo aralığı ideal kilo kaybıdır. 

# türkiye, Avrupa

12 Oca 2023 - 15:52 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.205.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘PARA YÜZÜNDEN BEBEĞİMİZİ KAYBETMEYELİM’  mask
‘PARA YÜZÜNDEN BEBEĞİMİZİ KAYBETMEYELİM’ 
Atakent Cihan Hastanesi'nde 2023 yılı İSG eğitimleri başladı mask
Atakent Cihan Hastanesi'nde 2023 yılı İSG eğitimleri başladı
Çocuklar da ve Ergenler de Psikolojiye Dikkat Edilmeli! Nasıl Davranmak Gerekir? mask
Çocuklar da ve Ergenler de Psikolojiye Dikkat Edilmeli! Nasıl Davranmak Gerekir?
Kolajen Eksikliği Nelere Sebep Olur? Doğal Kolajen Kaynakları Nelerdir? mask
Kolajen Eksikliği Nelere Sebep Olur? Doğal Kolajen Kaynakları Nelerdir?
Yanık ve yara izlerine dikkat! mask
Yanık ve yara izlerine dikkat!
KIŞIN SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN BUNLARA DİKKAT! mask
KIŞIN SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN BUNLARA DİKKAT!
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL