ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda yoğun katılımlı giriş sınavı düzenlendi

Kentimizin eğitim alanındaki köklü, yenilikçi çağdaş ve öncü okulu olan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, her geçen gün büyüyen ailesine yeni üyeler katmak amacıyla tüm kademelerdeki aday öğrencilere yönelik Giriş Sınavı uyguladı. Yaklaşık 3 hafta süren Giriş Sınavı başvurusuna yoğun bir ilgi oluştu.

Her kademeden öğrencinin başvuruda bulunduğu giriş sınavı saat 10’da ortaokul ve lise kademelerinde eş zamanlı olarak başladı. İlkokul kademesinde öğrenciler sınıf seviyelerine göre kendi içlerinde küçük gruplara ayrıldı. 2.3. ve 4. Sınıf seviyesindeki öğrencilere Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenlerinin mülakatının ardından sınıf öğretmenleri tarafından ‘Öğrenci Alım Değerlendirme Etkinlikleri’ yapıldı.

Anasınıfı ve 1. sınıf seviyesindeki aday öğrencilere ise oturumlar şeklinde okulun Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmenleri ile ilgili sınıf öğretmenleri tarafından ‘Öğrenci Alımı Aday Öğrenci Tanıma Etkinlikleri’ uygulandı.

VELİLER OKULU YAKINDAN TANIDI

Sınava katılım gerçekleştiren öğrencilerin sınavları devam ederken ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Müdürü Güler Telli tarafından aday velilere yönelik hazırlanan okul tanıtım sunumu ile okulun temel felsefesi, öğretim programı, eğitim ve öğretimin işleyişi, İngilizce dil programı ve başarı grafikleri gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen sunum sonunda veliler, okul idarecileri ve öğretmenler ile birebir görüşme fırsatı elde edip akıllarındaki sorulara cevap buldular.

Giriş Sınavına katılım sağlayamayan aday öğrenciler için bireysel giriş sınavları uygulanmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Öğrenciler ve ailelerine yenilikçi yaklaşımlar sunan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde uygulanan giriş sınavı hakkında bilgi almak için https://basvuru.odtugvkocaeli.k12.tr/ internet detaylı bilgi alabilirsiniz.