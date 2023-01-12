12 Oca 2023 - 16:27- Siyaset G: 12 Oca 2023 - 16:30

Çakar, çalışmalarına Yalakdere’den başladı

CHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Hakan Çakar seçim çalışmalarına, ata toprağı Karamürsel’in Yalakdere Köyü’nü ziyaret ederek başladı

Çakar, çalışmalarına Yalakdere’den başladı mask
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23 Aralık tarihinde CHP İzmit İlçe Başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı olan Hakan Çakar, dedesinin Selanik’ten göç ederek yerleştiği Karamürsel’in Yalakdere Köyü’ne yaptığı ziyaretle seçim çalışmalarına başladı. Önce köy esnafını ziyaret eden Çakar, daha sonra köy halkı ve ileri gelenleriyle bir araya gelerek süreci değerlendirip fikir alışverişinde bulundu.

“YAŞAMIMIN BAŞLANGIÇ NOKTASI YALAKDERE’DİR”

Partisinin ve altılı masanın çalışmalarından bahseden aday adayı Çakar, yaklaşan genel seçimlerde hem adaylık için kendisine hem de Millet İttifakı’na destek istedi. İzmit’te birçok kesim tarafından tanınan ve sevilen Hakan Çakar, “Aday adaylığı için seçim çalışmamı Karamürsel’den, dedemin köyünden başlatmak istedim. Çünkü benim kentteki geçmişim, yaşamımın başlangıç noktası burası yani Yalakdere Köyü’dür. Benim için her şeyin başladığı yerden, yeniden başlayarak bu süreci başlatmak istedim” dedi.
# chp

12 Oca 2023 - 16:27 - Siyaset

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